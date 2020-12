Détention arbitraire: Assane Diouf et ses avocats vont porter plainte devant l'IGAJ

En grève de la faim depuis lundi 7 décembre pour dénoncer son maintien en détention, Assane Diouf Inculpé et placé sous mandat de dépôt en juin dernier par le Doyen des juges d’instruction pour injures publiques via le net et outrage à agent, a décidé, par le biais de ses avocats, de saisir l’Inspection générale de l’administration de la Justice (IGAJ).



De l’avis de Me Ciré Clédor Ly, avocat de la défense, le dossier de Assane Diouf pouvait aller directement en Flagrant délit parce qu’il n’y a rien à instruire pour lui. « Seulement, pour le retenir en prison, le parquet a choisi d’ouvrir une information judiciaire », a regretté dans les colonnes du journal Les Echos, l’avocat. Qui ajoute : « Pire, on attend 5 jours avant le clôture de l’instruction pour le renvoyer en prison ».