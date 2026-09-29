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Éliminatoires CAN 2027 : le Mozambique domine le Soudan et devance le Sénégal dans le groupe J



Éliminatoires CAN 2027 : le Mozambique domine le Soudan et devance le Sénégal dans le groupe J
Le Mozambique a dominé le Soudan (4-1), ce mardi, au stade de Zimpeto, et s’est hissé à la première place du groupe J des éliminatoires de la CAN 2027.

Avec 4 points et une différence de buts de +3, les Mambas devancent le Sénégal, vainqueur de l’Éthiopie (1-0).

Le Sénégal, deuxième (4 pts, +1), recevra le Soudan, troisième (3 pts), en novembre prochain. Déjà battus à deux reprises, les Éthiopiens se retrouvent en mauvaise posture.
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Moussa Ndongo

Mardi 29 Septembre 2026 - 19:37


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