Éliminatoires CAN 2027 : le Mozambique domine le Soudan et devance le Sénégal dans le groupe J

Le Mozambique a dominé le Soudan (4-1), ce mardi, au stade de Zimpeto, et s’est hissé à la première place du groupe J des éliminatoires de la CAN 2027.



Avec 4 points et une différence de buts de +3, les Mambas devancent le Sénégal, vainqueur de l’Éthiopie (1-0).



Le Sénégal, deuxième (4 pts, +1), recevra le Soudan, troisième (3 pts), en novembre prochain. Déjà battus à deux reprises, les Éthiopiens se retrouvent en mauvaise posture.