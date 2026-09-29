Affaire des « billets noirs » : le lutteur Reug Reug inculpé et placé sous contrôle judiciaire

Le lutteur Oumar Kane, dit Reug Reug, a été inculpé par le juge du 3ᵉ cabinet du tribunal de Dakar dans une affaire présumée de faux billets. Le magistrat instructeur a également inculpé son oncle, Ahmadou Bamba Ndiaye, ainsi que le saltigué Diégane Faye.



Selon les informations rapportées, les trois mis en cause ont été inculpés pour « association de malfaiteurs et tentative de contrefaçon de billets de banque ».



À l’issue de son audition, Reug Reug a été remis en liberté sous le régime du contrôle judiciaire.

Son oncle Ahmadou Bamba Ndiaye et le saltigué Diégane Faye ont, quant à eux, été placés sous mandat de dépôt.



Pour rappel, Reug Reug avait été interpellé dans la soirée du jeudi 24 septembre 2026 par les éléments de la gendarmerie de Faidherbe, au terme d’une opération d’infiltration.



Le lutteur est soupçonné d’avoir tenté d’écouler des « billets noirs », présentés comme de faux billets de 100 dollars. Le montant évoqué dans cette affaire avoisinerait 800 millions de francs CFA.