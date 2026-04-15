Détention de Farba Ngom : le mouvement Cap-Podor dénonce un « acharnement politique » et appelle à un sit-in

Prévu pour le vendredi 24 avril 2026 à la place de l’Indépendance de Podor, ce rassemblement se veut, selon Cap-Podor, une action citoyenne visant à interpeller les autorités sur le fonctionnement de la justice. « Plus de 15 mois de détention, plus de 450 jours sans jugement. Derrière ces chiffres, il y a un homme », a déclaré Cheikh Ahmed Tidiane Ly, porte-parole du mouvement.



Selon lui, cette situation soulève des interrogations profondes sur la lisibilité et la crédibilité de l’institution judiciaire. « Que devient la justice lorsqu’elle devient difficile à comprendre pour les citoyens ? », s’interroge-t-il, tout en précisant que cette mobilisation « n’est ni une rupture ni une contestation de l’État, mais une exigence de responsabilité ».



Le mouvement pose ainsi une série de questions qu’il juge essentielles : « Comment comprendre une détention aussi prolongée sans jugement ? Comment concilier certaines décisions judiciaires avec leur perception publique ? Comment préserver la confiance des citoyens lorsque les repères deviennent flous ? ».



Au-delà du cas de Farba Ngom, Cap-Podor dénonce également les poursuites judiciaires engagées contre certains élus locaux, notamment les maires de Ourossogui et Moussa Bocar Thiam. Le mouvement exprime « une vive inquiétude face à des situations perçues comme des pressions ou des intimidations » et appelle à « l’arrêt immédiat de toute forme d’acharnement » à leur encontre.



Par ailleurs, Cap-Podor a réaffirmé son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies, estimant que son expérience constitue un atout pour la scène internationale.



À travers cette mobilisation, le mouvement entend replacer le débat sur la justice au cœur des préoccupations citoyennes, dans un contexte où la confiance envers les institutions reste un enjeu majeur.