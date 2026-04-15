Justice : Quatre nouvelles arrestations dans l'affaire des présumés homosexuels

Dans le cadre d'une délégation judiciaire du juge d'instruction du premier cabinet de Pikine-Guédiawaye, la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar a procédé hier, mardi 14 avril 2026, à quatre nouvelles interpellations, portant le nombre total d'arrestations à plus de 68 personnes dans l’affaire des presumés homosexuels.







Les nouveaux suspects appréhendés sont présentés comme des partenaires présumés d'Ibrahima Magib Seck, selon Seneweb. Les gendarmes en civil ont mené des opérations chirurgicales dans différentes localités : un enseignant a été arrêté à Tivaouane-Peulh, un vigile au Point E, un traiteur à Ouakam et un acteur culturel à Guédiawaye. Selon des sources proches du dossier, ces individus auraient entretenu des relations intimes avec le principal mis en cause.







Parallèlement, l'enquête éclabousse le milieu municipal. Chérif Aly Diatta, deuxième adjoint au maire de Ouakam chargé de la culture, a été placé en garde à vue lundi dernier. Bien qu'il nie les faits qui lui sont reprochés, les enquêteurs affirment détenir des « indices graves et concordants » le liant à Ibrahima Magib Seck ainsi qu'au chanteur Djiby Dramé. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs et actes contre nature.







Le procureur Saliou Dicko ainsi que le haut commandement de la gendarmerie suivent de près cette procédure. Les cinq derniers suspects interpellés devraient être déférés devant le juge d'instruction entre jeudi et vendredi prochain. L'ampleur des arrestations suggère le démantèlement d'un vaste réseau, dont les ramifications continuent d'être explorées par les hommes de la BR de Keur Massar.

