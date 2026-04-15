Kanel : Aïda Mbodj exige le remboursement des prêts « Be Yes »

La Déléguée générale à l’Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aïda Mbodj, a lancé un appel ferme aux bénéficiaires de financements dans le département de Kanel. Lors de l'étape locale de sa tournée d’évaluation du programme « Be Yes », ce mardi 14 avril 2026, elle a exhorté les entrepreneurs à honorer leurs engagements financiers pour garantir la pérennité du système de crédit rotatif.







Le constat dressé par la Déléguée générale est sans appel : avec un taux de remboursement stagnant aux alentours de 38 %, les performances du département sont jugées insatisfaisantes. Aïda Mbodj a précisé que l'accès aux financements de la deuxième phase du projet sera strictement conditionné à un taux de recouvrement minimal de 70 %. « Nous ne pouvons pas financer des personnes qui ne remboursent pas », a-t-elle martelé, rappelant que le remboursement est la clé pour permettre à d'autres citoyens de réaliser leurs projets.







Le programme « Be Yes », soutenu par la Fondation Mastercard, cible prioritairement l'insertion des jeunes de 18 à 35 ans, des femmes et des personnes en situation de handicap. Malgré les difficultés de recouvrement, l'initiative porte ses fruits sur le plan social : le préfet de Kanel, Cheikh Ahmadou Ndoye, a révélé que 223 emplois ont déjà été créés dans la localité grâce à ce dispositif.







Pour corriger les défauts de paiement, le préfet a instruit les services départementaux d'identifier précisément les bénéficiaires défaillants. Cette mesure vise à sécuriser les fonds publics et à maintenir l'élan de l'auto-emploi dans une région où les besoins en financement restent importants.

