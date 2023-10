Déthié Fall : « il est impératif de libérer Ousmane Sonko »

Amnesty International Sénégal, la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO), la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) et Article 19 ont organisé une manifestation pacifique pour demander la libération de Monsieur Aliou Sané, membre du Conseil d'administration du réseau ouest africain des défenseurs des droits humains et de toutes les personnes détenues pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, d'opinion et de réunion pacifique.



Plusieurs personnalités politiques de l'opposition ont pris part à cette manifestation. Déthié Fall, leader du PRP a appelé à la libération de Ousmane Sonko.



« Je veux que le Président Macky l’entende depuis le palais. Nous voulons développer le Senegal avec la population. Nous demandons à Sidiki Kaba multiples les autorisations de marche afin que le peuple puisse exprimer leurs maux. Notre combat n’est pas avec les forces de l’ordre mais avec le gouvernement car le projet Ousmane Sonko personne ne peut l’arrêter. On est inquiet de son état de Sonko on a demandé des autorisations pour aller le voir mais sans succès. Qu’il le libère pour se préparer aux élections présidentielles qui viennent car Macky Sall n’a pas à nous imposer un candidat », a lancé de candidat déclaré