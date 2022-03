Détournement d'un bateau d'engrais: le promoteur Aziz Ndiaye, son frère Massata et des personnalités mouillés

Nouveau développement dans l’affaire du détournement d’un bateau d’engrais, estimé à 3,9 milliards F Cfa, au préjudice de l'entreprise Turque "Ree Energie". Cités par la transitaire Ndèye Nancy Niang, directrice de la société Transcontinentale Transit (Tct), principale accusée dans cette affaire, les noms du promoteur de lutte et de ses frères, ont été dévoilés. Il s’agit de Aziz Ndiaye, Allé Ndiaye et de Massata Ndiaye.



Selon L’Observateur qui donne l’information, en plus de ces derniers, Arona Diouf Lambaye, Atoumane Sy, administrateur de société, représentant au Sénégal de la société "Hacko" et son directeur Mouhamed Hacko et d’autres personnalités pourraient être entendus par la Sûreté Urbaine (SU) en charge de l’enquête.



Toutes ces personnes sont soupçonnées de recel et de complicité. Le journal d’informer que l’enquête a révélé qu’Aziz Ndiaye a acheté une partie de l’engrais dans des conditions nébuleuses.



Inculpée et placée sous mandat de dépôt pour "association de malfaiteurs, contrebande, abus de confiance, escroquerie, ...", la transitaire Ndèye Nancy Niang avait accusé les deux frères. A l’en croire, elle avait vendu une bonne quantité d’engrais à Aziz Ndiaye et compagnie à des prix en-deçà de ceux en cours dans le marché. Malheureusement, ils ne lui ont versé aucun centime.



Entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire, le frère du promoteur, Massata Ndiaye a déclaré avoir acquis 400 tonnes d’engrais à 640 000 000 Fcfa auprès de Ndèye Nancy Niang. De même, il a confié avoir payé en espèces, sans montrer de factures. Toutefois, il a produit des bons de livraison.