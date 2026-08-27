Tirage Ligue des Champions 2026-2027 : les 36 équipes connaissent leurs adversaires

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027 s’est déroulé ce jeudi à Monaco. Les 36 clubs qualifiés pour cette nouvelle édition connaissent ainsi leurs huit premières rencontres.







Le tirage de la Ligue des Champions 2026-2027

Paris Saint-Germain

Domicile : Barcelone, AS Roma, Galatasaray, Slovan Bratislava



Extérieur : Manchester City, Aston Villa, Villarreal, Côme



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.







RC Lens

Domicile : Manchester City, Bodo/Glimt



Extérieur : Liverpool, Leipzig



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.







Lille

Domicile : Bayern Munich, Real Bétis, Galatasaray, Slovan Bratislava



Extérieur : Arsenal, AS Roma, Bodo/Glimt, Stuttgart



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.







Real Madrid

Domicile : Inter, PSV, Leipzig, LASK



Extérieur : Arsenal, Roma, Shakhtar, AEK Athènes



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.







FC Barcelone

Domicile : Manchester City, Aston Villa, Feyenoord, Côme



Extérieur : PSG , Sporting, Galatasaray, Sabah



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.







Arsenal

Domicile : Real Madrid, Dortmund, Lille, Sabah



Extérieur : Bayern Munich, Real Bétis, Naples, Slavia Prague



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.







Liverpool

Domicile : Atlético de Madrid, Porto, Villarreal, Lens



Extérieur : Inter, Bruges, Fenerbahce, LASK



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.







Manchester City

Domicile : PSG, Sporting, Naples, AEK Athènes



Extérieur : Barcelone, Porto, Leipzig, Lens



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.







Bayern Munich

Domicile : Arsenal, Real Bétis, Bodo/Glimt, Slavia Prague



Extérieur : Atlético de Madrid, Manchester United, Lille, Viking



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.







Inter

Domicile : Liverpool, Bruges, Shakhar, Stuttgart



Extérieur : Real Madrid, Dortmund, Feyenoord, Bratislava



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.







Atlético de Madrid

Domicile : Bayern Munich, Manchester United, Fenerbahce, Viking



Extérieur : Liverpool, PSV, Bodo/Glimt, Stuttgart



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.







Manchester United

Domicile : Bayern Munich, AS Roma, Leipzig, Sabah



Extérieur : Atlético de Madrid, Sporting, Villarreal, Côme



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.



🔴 Le tirage du LOSC

Domicile : Bayern Munich, Real Bétis, Galatasaray, Slovan Bratislava



Extérieur : Arsenal, AS Roma, Bodo/Glimt, Stuttgart



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.





🔴 Le tirage d'Arsenal

Domicile : Real Madrid, Dortmund, Lille, Sabah



Extérieur : Bayern Munich, Real Bétis, Naples, Slavia Prague



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.



🔴 Le tirage du PSG

Domicile : Barcelone, Roma, Galatasaray, Bratislava



Extérieur : Man.City, Aston Villa, Villarreal, Côme



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.



🔴 Le tirage du FC Barcelone

Domicile : Manchester City, Aston Villa, Feyenoord, Côme



Extérieur : PSG, Sporting, Galatasaray, Sabah



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.



🔴 Le tirage de Manchester City

Domicile : PSG, Sporting, Naples, AEK Athènes



Extérieur : Barcelone, Porto, Leipzig, Lens



L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.





🔴 Le tirage du Real Madrid

Domicile : Inter, PSV, Leipzig, LASK



Extérieur : Arsenal, Roma, Shakhtar, AEK Athènes



L'ordre précis des rencontres et le calendrier officiel n'est pas encore connu. Il sera fixé samedi.

