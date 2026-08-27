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Tirage Ligue des Champions 2026-2027 : les 36 équipes connaissent leurs adversaires



Tirage Ligue des Champions 2026-2027 : les 36 équipes connaissent leurs adversaires

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027 s’est déroulé ce jeudi à Monaco. Les 36 clubs qualifiés pour cette nouvelle édition connaissent ainsi leurs huit premières rencontres.  
 


Le tirage de la Ligue des Champions 2026-2027

 

Paris Saint-Germain

Domicile : Barcelone, AS Roma, Galatasaray, Slovan Bratislava

Extérieur : Manchester City, Aston Villa, Villarreal, Côme

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.

 

 

RC Lens

Domicile : Manchester City, Bodo/Glimt

Extérieur : Liverpool, Leipzig

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.

 

 

Lille

Domicile : Bayern Munich, Real Bétis, Galatasaray, Slovan Bratislava

Extérieur : Arsenal, AS Roma, Bodo/Glimt, Stuttgart

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.

 

 

Real Madrid

Domicile : Inter, PSV, Leipzig, LASK

Extérieur : Arsenal, Roma, Shakhtar, AEK Athènes

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.

 

 

FC Barcelone

Domicile : Manchester City, Aston Villa, Feyenoord, Côme

Extérieur : PSG , Sporting, Galatasaray, Sabah

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.

 

 

Arsenal

Domicile : Real Madrid, Dortmund, Lille, Sabah

Extérieur : Bayern Munich, Real Bétis, Naples, Slavia Prague

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.

 

 

Liverpool

Domicile : Atlético de Madrid, Porto, Villarreal, Lens

Extérieur : Inter, Bruges, Fenerbahce, LASK

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.

 

 

Manchester City

Domicile : PSG, Sporting, Naples, AEK Athènes

Extérieur : Barcelone, Porto, Leipzig, Lens

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.

 

 

Bayern Munich

Domicile : Arsenal, Real Bétis, Bodo/Glimt, Slavia Prague

Extérieur : Atlético de Madrid, Manchester United, Lille, Viking

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.

 

 

Inter

Domicile : Liverpool, Bruges, Shakhar, Stuttgart

Extérieur : Real Madrid, Dortmund, Feyenoord, Bratislava

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.

 

 

Atlético de Madrid

Domicile : Bayern Munich, Manchester United, Fenerbahce, Viking

Extérieur : Liverpool, PSV, Bodo/Glimt, Stuttgart

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.

 

 

Manchester United

Domicile : Bayern Munich, AS Roma, Leipzig, Sabah

Extérieur : Atlético de Madrid, Sporting, Villarreal, Côme

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.

 

🔴  Le tirage du LOSC

Domicile : Bayern Munich, Real Bétis, Galatasaray, Slovan Bratislava

Extérieur : Arsenal, AS Roma, Bodo/Glimt, Stuttgart

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
 

🔴  Le tirage d'Arsenal

Domicile : Real Madrid, Dortmund, Lille, Sabah

Extérieur : Bayern Munich, Real Bétis, Naples, Slavia Prague

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.

 

🔴  Le tirage du PSG

Domicile : Barcelone, Roma, Galatasaray, Bratislava

Extérieur : Man.City, Aston Villa, Villarreal, Côme

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.

 

🔴  Le tirage du FC Barcelone

Domicile : Manchester City, Aston Villa, Feyenoord, Côme

Extérieur : PSG, Sporting, Galatasaray, Sabah

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.

 

🔴  Le tirage de Manchester City

Domicile : PSG, Sporting, Naples, AEK Athènes

Extérieur : Barcelone, Porto, Leipzig, Lens

L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
 

🔴  Le tirage du Real Madrid

Domicile : Inter, PSV, Leipzig, LASK

Extérieur : Arsenal, Roma, Shakhtar, AEK Athènes

L'ordre précis des rencontres et le calendrier officiel n'est pas encore connu. Il sera fixé samedi.

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Moussa Ndongo

Jeudi 27 Août 2026 - 20:13


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