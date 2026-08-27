Tirage Ligue des Champions 2026-2027 : les 36 équipes connaissent leurs adversaires

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027 s’est déroulé ce jeudi à Monaco. Les 36 clubs qualifiés pour cette nouvelle édition connaissent ainsi leurs huit premières rencontres.
Le tirage de la Ligue des Champions 2026-2027
Paris Saint-Germain
Domicile : Barcelone, AS Roma, Galatasaray, Slovan Bratislava
Extérieur : Manchester City, Aston Villa, Villarreal, Côme
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
RC Lens
Domicile : Manchester City, Bodo/Glimt
Extérieur : Liverpool, Leipzig
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
Lille
Domicile : Bayern Munich, Real Bétis, Galatasaray, Slovan Bratislava
Extérieur : Arsenal, AS Roma, Bodo/Glimt, Stuttgart
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
Real Madrid
Domicile : Inter, PSV, Leipzig, LASK
Extérieur : Arsenal, Roma, Shakhtar, AEK Athènes
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
FC Barcelone
Domicile : Manchester City, Aston Villa, Feyenoord, Côme
Extérieur : PSG , Sporting, Galatasaray, Sabah
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
Arsenal
Domicile : Real Madrid, Dortmund, Lille, Sabah
Extérieur : Bayern Munich, Real Bétis, Naples, Slavia Prague
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
Liverpool
Domicile : Atlético de Madrid, Porto, Villarreal, Lens
Extérieur : Inter, Bruges, Fenerbahce, LASK
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
Manchester City
Domicile : PSG, Sporting, Naples, AEK Athènes
Extérieur : Barcelone, Porto, Leipzig, Lens
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
Bayern Munich
Domicile : Arsenal, Real Bétis, Bodo/Glimt, Slavia Prague
Extérieur : Atlético de Madrid, Manchester United, Lille, Viking
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
Inter
Domicile : Liverpool, Bruges, Shakhar, Stuttgart
Extérieur : Real Madrid, Dortmund, Feyenoord, Bratislava
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
Atlético de Madrid
Domicile : Bayern Munich, Manchester United, Fenerbahce, Viking
Extérieur : Liverpool, PSV, Bodo/Glimt, Stuttgart
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
Manchester United
Domicile : Bayern Munich, AS Roma, Leipzig, Sabah
Extérieur : Atlético de Madrid, Sporting, Villarreal, Côme
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
🔴 Le tirage du LOSC
Domicile : Bayern Munich, Real Bétis, Galatasaray, Slovan Bratislava
Extérieur : Arsenal, AS Roma, Bodo/Glimt, Stuttgart
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
🔴 Le tirage d'Arsenal
Domicile : Real Madrid, Dortmund, Lille, Sabah
Extérieur : Bayern Munich, Real Bétis, Naples, Slavia Prague
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
🔴 Le tirage du PSG
Domicile : Barcelone, Roma, Galatasaray, Bratislava
Extérieur : Man.City, Aston Villa, Villarreal, Côme
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
🔴 Le tirage du FC Barcelone
Domicile : Manchester City, Aston Villa, Feyenoord, Côme
Extérieur : PSG, Sporting, Galatasaray, Sabah
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
🔴 Le tirage de Manchester City
Domicile : PSG, Sporting, Naples, AEK Athènes
Extérieur : Barcelone, Porto, Leipzig, Lens
L'ordre précis des rencontres n'est pas encore connu. Le calendrier sera fixé samedi.
🔴 Le tirage du Real Madrid
Domicile : Inter, PSV, Leipzig, LASK
Extérieur : Arsenal, Roma, Shakhtar, AEK Athènes
L'ordre précis des rencontres et le calendrier officiel n'est pas encore connu. Il sera fixé samedi.
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