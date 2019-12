Détournement de deniers publics: la SR enquête sur un montant de 505 millions FCFA au ministère de l’Hydraulique sous Mansour Faye

La Section de recherches a ouvert une enquête sur une affaire de faux, d’usage de faux et de détournement de deniers publics, suite à une plainte de l’agent judiciaire de l’Etat, qui a été alerté, à l’époque, par l’ancien ministre de l’Hydraulique, Mansour Faye. Ce, sur des pratiques autour d’un marché de 505 millions FCFA, rapporte Libération ce jeudi.



D’après Libération, c’est l’ancien ministre de l’Hydraulique, Mansour Faye, lui-même, qui avait saisi l’agent judiciaire de l’Etat pour l’informer de l’inexécution du marché en cause. Puis, une enquête interne diligentée par ses soins a révélé que les procès verbaux de réception qui laissaient croire que les travaux ont été livrés, ont été simplement trafiqués.



Selon l’inspection, 505 millions FCFA ont été décaissés en faveur du prestataire pour des travaux réceptionnés selon les faux Pv, alors qu’ils avaient à peine démarré. C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat, a déposé une plainte devant le procureur de la république, qui a ordonné la Section de recherches une enquête exhaustive en plus de l’arrestation des mis en cause présumés.