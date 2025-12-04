Détournement de fonds : le Sg du Gie des chauffeurs de « clando » de Mbour face au juge, le 09 décembre prochain

Le secrétaire général du Gie des chauffeurs de « clandos » de la Petite Côte, D. Guèye comparaitra le 09 décembre 2025 devant le Tribunal de grande instance de Mbour. Il est accusé de « détournement de fonds » par ses collègues qui avaient déposé une plainte contre lui, le 18 novembre dernier, à la police centrale de Mbour.



Mis en détention depuis le 18 novembre à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour, D. Guèye avait reconnu devant les enquêteurs, avoir détourné les fonds de la caisse à des fins personnelles. Il avait estimé le montant détourné à 03 millions de Fcfa, ce que les plaignants avaient réfuté. Ces derniers avaient évalué la somme bien plus élevée.



Le prévenu avait expliqué avoir tenté, sans succès, de vendre une parcelle ou d’obtenir un prêt auprès d’institutions financières locales pour rembourser le groupe, mais toutes ses démarches ont échoué. A l’issu de sa garde à vue, un mandat de dépôt a été décerné à D. Guèye qui devra passer en procès ce 09 décembre prochain.



Selon les informations du journal L’Observateur, en 2023, le Gie s’était confronté à des difficultés financières. Les membres du Gie « And Benno » avaient organisé une soirée culturelle de type « Nguel », qui leur avait permis de récolter la somme d’un million de Fcfa. Avec ce capital de départ, ils avaient décidé de se lancer dans la vente de pièces détachées et d’articles d’entretien automobile, une activité dont la gestion a été confiée à leur secrétaire général, D. Guèye, en poste depuis 2017.



Après deux années d’activité, les chauffeurs ont convoqué trois réunions successivement au domicile d’un membre, souhaitant faire le point sur leur trésorerie. Des réunions que D. Guèye aurait catégoriquement refusé de s’y rendre, sans fournir la moindre explication, selon ses collègues. Exaspérés par ce mutisme et soupçonnant une mauvaise gestion, ils ont finalement déposé une plainte, le 18 novembre dernier, à la police centrale de Mbour.