Budget 2026 : le ministre de la Santé annonce des investissements pour la radiothérapie et la lutte contre le cancer

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a présenté le projet de budget 2026 de son département devant les députés, dévoilant plusieurs réformes majeures pour le secteur.



Concernant la radiothérapie, le ministre a souligné qu’une enveloppe d’environ un milliard huit cents millions (1 800 000 000 de FCFA) a été mobilisée pour notamment la pose d’onduleurs, le remplacement des tubes de scanner de simulation, la reprise du réseau informatique au niveau de Dalal Jamm.



« Il y a au la mise en route de l’accélérateur de l’hôpital Le Dantec et la mise à niveau de celui de Touba », ajoute le ministre en insistant sur l’achèvement prochain des travaux du centre national d’oncologie.



Revenant sur les interpellations relatives à la nécessité d’avoir des ambulances pour l’évacuation des malades, le ministre a tenu à préciser que du mois d’avril 2024 à ce jour, une centaine d’ambulances ont été distribuées grâce aux partenaires, aux entreprises exerçant au Sénégal et autres fonds ou projets dans la mesure où il n’y a pas de lignes prévues dans le budget pour l’acquisition de cet équipement.



«Les négociations sont en cours pour avoir au moins 110 ambulances qui feront également l’objet d’une répartition équitable en fonction des besoins » affirme le ministre de la santé.



Le Ministre souligne qu’une communication exhaustive sera prochainement faite sur les équipements distribués et les structures bénéficiaires pour une enveloppe d’environ 30 milliards de FCFA sur ressources internes, mais également celles issues des partenaires techniques et financiers.



Revenant sur le taux d’exécution de l’exercice 2025, Dr Ibrahima Sy, a soutenu que : « son département est à 98 % sur ressources internes et hors dépenses de personnel ». Pour le projet d’extension de l’hôpital régional de Thiès, le ministre annonce qu’un financement d’environ treize (13) milliards de FCFA sous forme de don du Gouvernement japonais est mobilisé pour une meilleure prise en charge des patients, particulièrement de la santé mère-enfant.



Satisfaits des réponses apportées par le ministre, les parlementaires ont adopté, à la majorité, les différents programmes du projet de budget 2026 du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.

Le budget, soumis au vote, est arrêté à la somme de 274 284 957 940 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et de 217 278 557 940 FCFA en crédits de paiement (CP). Ces montants devront servir à financer les politiques de santé, les infrastructures et les programmes d'hygiène publique pour l'année à venir.



​La séance de vote a enregistré une forte participation des élus. Sur les 165 inscriptions recensées, 136 députés ont pris part au scrutin. Les résultats témoignent d'un large consensus autour de ce projet de loi de finances sectoriel.



Sur 165 députés inscrits, 136 ont participé au vote : 131 pour, 3 contre et 2 absents.



​L'adoption de ce budget, avec une écrasante majorité, permet au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de disposer des moyens financiers nécessaires pour la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques pour 2026. L'accent sera désormais mis sur l'exécution des fonds, en vue d'améliorer l'accès aux soins et la qualité des services de santé à travers le pays.