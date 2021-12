Détournement portant sur 71 millions de FCFA: l’ex comptable de l’Ajs condamné à 1 an de prison

La première manche est jouée et l’Association des juristes sénégalais (Ajs) en sort gagnante. En Procès avec son ex-comptable I. Diop, elle l’a fait condamner à 2 ans, dont 1 ferme, assortis de la somme de 80 millions de Fcfa de dommages et intérêts. Une condamnation qui fait suite au détournement portant 71 millions de Fcfa que les femmes juristes imputent à leur ex-comptable I. Diop.



Selon « L’Observateur », cette affaire a été instruite à la plainte en date du 18 février 2021, paraphée par la présidente de ladite association. C’est suite à un contrôle interne que le constat de la disparition de trois (3) chéquiers, des souches de chèques sans libellés et le décaissement frauduleux des dizaines de millions par chèques, a été fait.



Après le délibéré, la justice a conclu que le mis en cause est coupable d’avoir falsifié 90 chèques de l’Ajs. I. Diop est condamné à 2 ans, dont 1 an ferme.