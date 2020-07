Détournement présumé de 50 millions de F Cfa à Kolda: l’ancien comptable de la région médicale arrêté

Une affaire de détournement présumé de 50 millions de F Cfa pollue l’atmosphère dans la région médicale de Kolda, une ville du Sénégal située en Haute-Casamance, au sud du pays. Son ex-gestionnaire, à la retraite, Mamadou Ba, a été mis aux arrêtés depuis maintenant 10 jours.



En effet, un « trou » avoisinant les 50 millions de F Cfa a été découvert au département Finances dudit service par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Kolda. Ces fonds de l’Agence française de développement (Afd) étaient destinés au Programme d’appui à la santé de la mère et de l’enfant (Pasme) dont l’objectif, qui couvrait 2005/2019, est de renforcer le système de santé pour améliorer la prise en charge des accouchements simples et compliqués et réduire le taux de mortalité maternelle et infantile.



Le journal L’Observateur qui donne l’information dans son édition de ce mercredi renseigne que malheureusement, en cours d’exécution, il y a eu, selon plusieurs sources concordantes, des malversations dans les pièces justificatives.



Des sources du journal parlent de rapports fictifs chiffrés en millions de F Cfa détournés des fonds destinés au Pasme.



Dans cette affaire, l’ex-gestionnaire, Mamadou Ba ne serait pas le seul à détourner l’argent. Il aurait mouillé d’autres responsables à savoir l’ex-médecin chef de région ainsi que l’ex-médecin chef du district sanitaire de Kolda.