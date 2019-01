Détournement présumé de 94 milliards FCFA: l'Assemblée nationale engagée à clarifier les choses

Le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, Aymérou Gningue, a annoncé l'ouverture, dès ce lundi, d'une enquête parlementaire sur le présumé détournement de 94 milliards Fcfa dont Ousmane Sonko accuse le directeur des Domaines Mamour Diallo.



"On ne peut pas laisser une personne porter, à chaque fois, des accusations sans fondement sur les institutions de l'Etat. Nous allons ouvrir une enquête parlementaire. C'est une décision que nous avions prise et je me chargerai de la mettre en œuvre pour tirer les choses au clair", soutient-il.



M. Gningue dit avoir déjà saisi son collègue député Ousmane Sonko et cette commission d'enquête parlementaire sera installée, dès lundi prochain, si le leader de Pastef, candidat à la présidentielle sénégalaise du 24 février, ne réagit pas à sa requête.