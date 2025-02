Dette, déficit budgétaire : « les générations futures vont payer un million chacun pour l’éponger »,Secrétaire du gouvernement

Suite à la publication du rapport d’audit de la Cour des Comptes, des manquements graves ont été notés dans la gestion des finances et autres aspects. A cet effet, dans le cadre du Jub Jubal Jumbanti, le Gouvernement du Sénégal a fait face à la presse ce jeudi 13 février pour se prononcer sur les faits.



Mouhamadou Lo, Secrétaire général du Gouvernent a révélé que les générations futures devront payer un million chacun pour pouvoir éponger la dette de l’Etat. « J’avais dit lors de la dernière sortie que chaque sénégalais devra payer une dette de 900.000 FCFA, mais suite à la sortie du rapport il s’avère que la dette actuelle est plus élevée qu’on le croyait. Elle s’étend jusqu’en 2048. Donc elle sera payée par les futures générations au coup de 1.000.000 FCFA chacun. Par ailleurs, le budget est déficitaire d’un montant de 2000 milliards.



Pour cela on prend le peuple à témoin. Si le pays ne fonctionne pas comme voulu, il faut savoir que le gouvernement en place fait de son mieux. Ce n’est pas évident avec tous ces manquements de parvenir à dérouler la campagne agricole normalement et à payer correctement les salaires. Certains problèmes sont inévitables", a souligné M.LO.