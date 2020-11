Dette due aux établissements d'enseignement privé : Cheikh Oumar Hann annonce un versement de plus de 4 milliards fcfa en 2021

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Cheikh Oumar Hann a annoncé que plus de 4 milliards FCFA seront remis aux établissements privés en 2021 pour éponger une partie de la dette due à ces derniers. Il était passé à l'Assemblée nationale ce samedi pour défendre son budget de 2021.



Le ministre a d'abord fait un rappel sur la genèse de la problématique liée à la dette aux établissements supéreiur. C'est en effet, en 2013 que le président Macky Sall a pris la décision consistant à orienter des bacheliers dans les universités privées pour ainsi répondre à cette impossibilité matérielle pour les universités publiques d'absorber le flux des nouveaux bacheliers.



Dans ce sens, "plus de 50 milliards fcfa ont été mobilisés pour prendre en charge les étudiants orientés dans le privé.

À cela s'ajoutent les 80% des enseignants qui interviennent dans le privé à titre de vacataire, et qui sont recrutés et mensuellement payés par L'État.



Le ministre Cheikh Oumar Hann a considéré que l'État ne va pas s'en arrêter à ce stade. En effet, il prévoit de verser, au titre de l'année 2021, 4.900.000.000 milliards de francs CFA aux universités privées. Ce qui représenterait 50% des factures reçues.



Par ailleurs, le ministre a rappelé que dans le cadre du fonds, "Force Covid-19", 700 millions de Francs CFA ont été distribués aux établissements privés agrées par L'État.