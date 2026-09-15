Activités immobilières et tourisme : l'immobilier bondit de 26,5 % au T2-2026, l'hôtellerie-restauration recule de 5,6 %

Le chiffre d’affaires dans le secteur des services au Sénégal présente des évolutions contrastées au deuxième trimestre 2026, selon la note d'analyse sur les Indices du Chiffre d'Affaires dans les Services (ICAS) publiée par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). La période est marquée par une vive accélération des activités immobilières, tandis que les secteurs de l'hébergement-restauration, des transports et des prestations techniques subissent un repli.



Dans le détail des branches d'activité, les services immobiliers enregistrent la plus forte hausse trimestrielle avec une progression de 26,5 % en variation annuelle, portée par la location immobilière (+26,8 %) et les agences immobilières (+15,3 %). À l'inverse, le chiffre d'affaires de l'hébergement et de la restauration se contracte de 5,6 %, sous l'effet de la baisse simultanée de l'hébergement (-7,7 %) et de la restauration (-4,2 %). Le sous-secteur des transports et de l'entreposage recule de 4,4 %, freiné par le transport par eau (-31,5 %) et le transport terrestre (-10,2 %), malgré la hausse du transport aérien (+24,3 %). Enfin, les services spécialisés, scientifiques et techniques baissent de 6,7 %, en raison du freinage des activités d'architecture et d'ingénierie (-17,2 %), alors que les services de soutien et de bureau maintiennent une quasi-stabilité à +0,4 %.