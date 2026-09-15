Économie et échanges internationaux : les prix des produits importés fléchissent de 4,3 % au mois de juillet 2026

Les prix des produits à l’importation ont enregistré un repli de 4,3 % au mois de juillet 2026 par rapport au mois précédent. Selon les données publiées ce mardi 15 septembre 2026 par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), ce fléchissement découle principalement de la baisse des prix des produits minéraux (-3,2 points de contribution), des produits des industries chimiques (-1,4 point), des métaux communs (-0,4 point) et des produits des industries alimentaires (-0,2 point). Cette tendance à la baisse est toutefois amoindrie par le renchérissement des produits du règne végétal (+0,8 point) et des machines et appareils (+0,3 point). En variation annuelle, les prix des produits importés diminuent de 3,5 % comparativement à juillet 2025, portant le recul cumulé à 5,4 % sur les sept premiers mois de l'année 2026.



Dans le même temps, les prix des produits à l’exportation ont connu une baisse mensuelle de 1,6 % en juillet 2026. Cette contraction s'explique principalement par la chute des cours des perles fines, pierres gemmes et métaux précieux (-1,7 point de contribution), ainsi que par le recul des prix des animaux vivants, des produits alimentaires et des métaux communs. Néanmoins, la hausse des prix des produits minéraux (+0,3 point) et des industries chimiques (+0,2 point) a permis de limiter le repli mensuel. Malgré cette baisse ponctuelle, les prix des produits exportés affichent une solide orientation positive à moyen terme, en hausse de 7,9 % par rapport à juillet 2025 et de 12,1 % en cumul sur les sept premiers mois de l'année 2026.