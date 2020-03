Deux Sénégalais arrêtés en Italie pour trafic de drogue

Pendant que le Coronavirus fait des ravages en Italie, deux sénégalais, âgés respectivement de 20 et 24 ans, y ont été arrêtés en Italie pour trafic de drogue. Ils ont été placés sous mandat de dépôt en attendant leur jugement.



Le journal "Les Échos" qui rapporte la nouvelle, les deux Sénégalais préparaient de la cocaïne et de la méthamphétamine dans leur appartement sis dans le quartier de Villar à Turin.



Nos confrères indiquent que c'est par une dénonciation des voisins que la police s'est pointée pour faire une perquisition et découvrir un véritable labo de cocaïne. Les "carabinieri" ont également trouvé 8 téléphones et 370 grammes de cocaïne.