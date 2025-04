Deux avril 2024- deux avril 2025 : un an jour pour jour au pouvoir, Diomaye félicite son Gouvernement pour le travail "exceptionnel"

En cette veille de l'anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 2 avril 2025, des félicitations chaleureuses au Premier ministre Ousmane Sonko ainsi qu’à l’ensemble du Gouvernement pour l’exceptionnel travail de rectification et de redressement accompli au cours de l'année écoulée. Le chef de l’État a salué les efforts inlassables du gouvernement qui ont permis de franchir des étapes importants, malgré les défis majeurs auxquels le pays a été confronté.



Par ailleurs, il a exhorté le Premier ministre, à faire prendre toutes les mesures requises afin d’accélérer, dans chaque ministère, la mise en œuvre des projets, programmes et réformes en privilégiant le dialogue social conformément aux principes directeurs et objectifs de la Vision pour un Sénégal souverain, juste et prospère.



Le Président Diomaye a également réitéré ses directives relatives à l’amélioration soutenue des conditions de vie des populations, particulièrement en milieu rural, en favorisant l’accès aux services sociaux de base (eau, électricité) et la couverture sanitaire universelle tout en assurant une lutte efficace contre la cherté de la vie à travers une régulation optimale des marchés des biens et services.



Evoquant le coût de la vie, il a salué les énormes efforts consentis par le Gouvernement qui ont abouti à la baisse du prix du kilogramme du riz passant de 450 FCFA à 350 FCFA soit une baisse de 100 FCFA. Cette décision entre en vigueur le 04 avril 2025.



Il a demandé au Premier ministre d’accélérer avec le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage et le Secrétaire d’Etat aux Coopératives et à l’Encadrement paysan, le déploiement de la Stratégie nationale de Souveraineté alimentaire par une préparation optimale de la prochaine campagne de production agricole 2025 et la finalisation de la révision de la loi agrosylvopastorale.