Deux copains font chanter une femme mariée après avoir soustrait une vidéo obscène de son téléphone

Étudiant en Informatique, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diakhaté et son ami Alioune Badara Diatta ont été condamnés, hier lundi, à 2 ans de prison avec sursis par le juge des Flagrants délits de Dakar. Les prévenus qui avaient soustrait une vidéo obscène d’une femme mariée A. Fall, l'ont soumis à un chantage aux fins d'entretenir des actes sexuels.



Selon « Libération », tout a commencé lorsqu’´A. Fall, qui avait des problèmes avec son téléphone, dû aux multiples images et vidéos stockées dans l'application WhatsApp qui ne fonctionnait plus correctement, est partie demander de l’aide à son voisin, Cheikh Diakhaté (21 ans), étudiant en Informatique. Seulement, en manipulant le téléphone, le jeune informaticien en herbe découvre une vidéo obscène de la dame. Soupçonnant sa voisine d'avoir un petit ami, il transfert la vidéo dans son téléphone portable et à son ami, Alioune Badara Diatta.



C'est ce dernier qui rêvait de partager des moments intimes avec la dame mariée, a joint A. Fall au téléphone et l'a informé qu'il détenait sa vidéo obscène, avant de l'inviter à une partie de jambes en l'air contre son silence. À défaut de quoi Diatta lui a assuré qu'il va transférer la vidéo à ses proches. Sachant qu'elle a affaire à un maître-chanteur, A. Fall, a avoué avoir filmé ses parties intimes et que c'était pour faire plaisir à son mari. Voyant que la dame « jouait à la têtue », Diatta publie la vidéo sur le Net.



Ce qui a poussé la dame mariée a porté plainte à la gendarmerie de Keur Massar. Arrêté, Alioune Badara Diatta a révélé que la vidéo lui a été transférée par son ami Cheikh Diakhaté. Convoqué, M. Diakhaté avoue avoir transféré ladite vidéo à Diatta à l'insu de la femme mariée. Placés en garde à vue, ils ont été déférés devant le procureur de la République hier lundi pour collecte illicite de données à caractère personnel et diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs.



Finalement, le tribunal a condamné les deux mis en cause à 2 ans de prison avec sursis.