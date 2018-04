Deux jeunes sénégalais sélectionnés pour participer à la mini Coupe du monde

Deux jeunes sénégalais de 12 ans, un jeune footballeur ainsi qu’une jeune « apprentie journaliste », ont été sélectionnés pour être les ambassadeurs du Sénégal et participer au programme « Football for Friendship » (F4F – « Football pour l’amitié ») du 8 au 15 juin, en marge de la Coupe du monde de football à Moscou.



Mamadou Diehdiou, 12 ans, jeune footballeur passionné, vient du centre de formation saint-louisien « Ndar Academy Football », fondé par Amara Traoré, ancien international sénégalais. Il participera au Championnat du monde F4F à Moscou qui verra s’affronter 32 équipes composées de jeunes de 211 pays et régions du monde entier.



Magané Diallo, 12 ans, passionnée de lecture et d’écriture a été sélectionnée au sein de l’établissement bilingue « LCB » (Le Collège Bilingue) pour jouer les apprenties journalistes. Elle sera formée aux techniques journalistiques et couvrira l’ensemble des événements du programme, notamment pour le journal du F4F.



Les deux jeunes assisteront à un grand forum social et à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde.



« Football for Friendship » est un projet social international pour les enfants mis en œuvre depuis 2013 par Gazprom, en partenariat avec la FIFA et le Comité Olympique, entre autres. Pour la première fois le Sénégal participera à cet évènement international, ainsi que d’autres pays de la sous-région (Mali, Guinée, Guinée Bissau, Côte d’Ivoire…).



Ce projet vise à promouvoir le football auprès des jeunes mais aussi les inciter à avoir un mode de vie sain tout en prônant la tolérance, l'ouverture d'esprit et l'amitié parmi les enfants du monde entier.



Le lancement officiel du programme au Sénégal va avoir lieu le 25 avril lors d’une conférence de presse. Une belle occasion pour vous présenter plus en détails le programme ainsi que les deux jeunes ambassadeurs du Sénégal. Une représentante du ministère des Sports du Sénégal remettra aux jeunes les « bracelets de l’amitié », symbole du programme F4F.