Deux joueurs de Tottenham testés positifs à la Covid-19: les dirigeants du club en colère

Les joueurs de Tottenham Erik Lamela et Giovani Lo Celso auraient été testés positifs au Covid-19, d’après la presse anglaise. Cette nouvelle intervient après que ces deux joueurs ont été pris la main dans le sac, en train de réveillonner avec un autre de leurs coéquipiers (Reguilon), au mépris des règles de restriction en vigueur au Royaume-Uni.



"Nous sommes extrêmement déçus et condamnons fermement cette image montrant certains de nos joueurs avec leur famille et leurs amis ensemble à Noël, a réagi Tottenham par le biais d’un communiqué relayé par certains journalistes anglais. D’autant plus que nous connaissons les sacrifices que tout le monde dans le pays a consentis pour rester en sécurité pendant la période des fêtes. Les règles sont claires, il n’y a pas d’exceptions, et nous rappelons régulièrement à tous nos joueurs et collaborateurs les derniers protocoles et leur responsabilité d’y adhérer et de montrer l’exemple. La question sera traitée en interne."



Avec RMC Sport