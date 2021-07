Deux morts dans l'attaque d'un pétrolier au large d'Oman (armateur)

"L'incident s'est soldé par la mort de deux membres de l'équipage: un Roumain et un Britannique"



Deux membres de l'équipage d'un pétrolier sont morts lors d'une attaque signalée jeudi au large d'Oman, a annoncé vendredi l'armateur du navire, Zodiac Maritime.



"Avec une grande tristesse, nous avons appris que l'incident à bord du M/T Mercer Street s'est soldé par la mort de deux membres de l'équipage: un ressortissant roumain et un ressortissant britannique", a annoncé sur Twitter Zodiac Maritime, société internationale dont le siège est situé à Londres.



Selon le site des opérations maritimes UKMTO, un organisme de lutte contre la piraterie qui dépend de la marine britannique, l'attaque a été signalée jeudi à 18H00 GMT, alors qu'elle était en cours, à environ 152 miles nautiques (280 kilomètres) des côtes d'Oman.



"Notre première préoccupation reste la sécurité et le bien-être de tout ceux qui sont à bord et ceux qui sont touchés par la situation", a poursuivi l'armateur, précisant qu'une enquête était en cours pour établir les circonstances des faits.



Un porte-parole du ministère britannique de la Défense a également indiqué que ses quartiers généraux dans la région "mènent actuellement des investigations".



De son côté, avait dans un précédent tweet confirmé des "soupçons de piraterie" à bord du M/T Mercer Street.



"Au moment de l'incident, le navire se trouvait dans le nord de l'Océan Indien, naviguant de Dar es Salaam" en Tanzanie "à Fujaïrah" (Émirats Arabes Unis) "sans cargaison à bord", a-t-il précisé.



Le propriétaire du navire est japonais et le navire géré par la base britannique de Zodiac Maritime, qui appartient à l'homme d'affaires israélien Eyal Ofer, classé 197e personne la plus riche par Forbes, avec une fortune estimée à 11,3 milliards de dollars.



Avec I24news