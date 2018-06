Deux morts dans un violent accident dans le département de Tambacounda

Un très violent accident est survenu cette nuit entre Sinthiou Malém et Koussanar (département de Tambacounda). Le choc entre un camion et une fourgonnette a entraîné la mort de deux personnes et de graves blessures pour deux autres.



D'après les témoins, l'un des véhicules a pris feu du fait de la violence du choc avant que les sapeurs pompiers n'arrivent vers 4 heures du matin pour maîtriser les flammes et évacuer les blessés à l'hôpital régional de Tambacounda. Les deux corps sans vie ont été déposé à la morgue du même hôpital