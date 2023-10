Deux nouvelles pirogues parties du Sénégal débarquent en Espagne: un total d’au moins 541 arrivées depuis lundi

Une pirogue partie du Sénégal avec à son bord 171 personnes dont 3 Femmes et 3 Enfants a accosté, sur l’île d’El Hierro vers 14 heures ce mardi



Vers 17 heures, une deuxième pirogue partie du Sénégal avec 41 personnes dont 4 Femmes et un Enfant a également accosté à El Hierro.



Depuis lundi, c’est un total d’au moins 541 arrivées de migrants partis du Sénégal et de la Gambie sur les côtes espagnoles.