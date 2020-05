Deux pêcheurs sénégalais enlevés au large de Libreville: le ministère des Affaires étrangères parle d'un acte criminel et...

Dans un communiqué rendu public samedi 09 mai 2020, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur informe avoir "pris connaissance, avec une grave préoccupation, de l'attaque pirate contre deux navires de pêche, survenue dans la nuit du 3 au 4 mai dernier, au large de Libreville, au cours de laquelle, six (6) membres de l'équipage, dont deux (2) Sénégalais ont été enlevés".



Les services du ministre Amadou Ba condamnent "fermement cet acte criminel et (exigent) la libération des personnes enlevées".



Ils assurent également, suivre de très près la situation, tout en exprimant leur solidarité aux pêcheurs enlevés et à leurs familles qui, d'après la même source, seront informées de l'évolution de la situation.