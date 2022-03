Deux qualifications consécutives au Mondial, Aliou Cissé entre dans l’histoire du football sénégalais

Aliou Cissé entre dans l’histoire du football sénégalais. En qualifiant le Sénégal à sa deuxième Coupe du monde de suite, le sélectionneur des « Lions » entre dans l’histoire du football sénégalais. Ce sera une 3ème participation pour le Sénégal, après 2002 et 2018.



Aliou Cissé continue d’écrire sa légende après ses trois participations consécutives à la Coupe d’Afrique des Nations (2017, 2019, 2021) et son premier trophée dans la compétition remporté au soir du 6 février 2022, à Yaoundé (Cameroun), « El Tactico » est devenu aussi le premier sélectionneur à qualifier les « Lions » à deux phases finales de Coupe du monde d’affilée après 2018 en Russie. En sept ans, son bilan est plus que reluisant avec 48 victoires, 20 nuls et 8 défaites.



Au Qatar, le technicien aux dreadlocks aura une nouvelle occasion de faire mieux que feu Bruno Metsu, son ancien coach. Aliou Cissé va tenter de franchir le premier tour à la Coupe du monde 2022, voire s’inviter dans le dernier carré, atteindre au moins les demi-finales.