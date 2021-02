Deux responsables de PASTEF cueillis ce dimanche par les forces de l’ordre

Des éléments des forces de l'ordre ont procédé ce dimanche 14 février à l'arrestation de deux proches collaborateurs de Ousmane Sonko.



Il s'agit du coordonnateur de Dakar, Abass Fall et de l'assistante du Président Ousmane Sonko, Fatima Mbengue, également membre du FRAPP.



Pour l’instant, on ignore encore les raisons pour lesquelles ces deux responsables du Pastef ont été cueillies.



Sur sa page Facebook, l’activiste Guy Marius Sagna a dénoncé ces arrestations et appelé les populations à descendre dans la rue pour faire cesser ce qu’il considère comme « une instauration rampante de la dictature au Sénégal » par Macky Sall.