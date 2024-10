Deuxième audition à la Sr : Dr Cheikh Dieng confronté au Daf de l'Onas et à un représentant de Cheikh Tidiane Dièye

Les investigations se poursuivent pour tirer au clair cette affaire de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas). Cette histoire aussi rocambolesque oppose l'ancien DG Dr Cheikh Dieng et son ministre de Dr Cheikh Tidiane Dièye. Dans ce cadre, Dr Dieng était parti déféré à la convocation de la Section de recherches de la Gendarmerie de Colobane.



Dr Cheikh Dieng se trouvait depuis ce matin dans les locaux de la Section de recherche de la Gendarmerie de Colobane. Et d'après une source proche de l'ex-DG, les auditions étaient une sorte de confrontation entre le directeur administratif et financier (DAF), un directeur de l'ONAS du nom de Kader Konaté (représentant Cheikh Tidiane Dièye) et Dr Dieng. D'après toujours la même source, les auditions étaient principalement axées sur "les futilités de véhicule".



Au regard, du contenu de ce dossier, il est clair que l'on est loin de connaitre son épilogue. Les deux parties ont chacune affiché leur volonté de tirer cette affaire au clair.