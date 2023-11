Deuxième forfait de Génération Foot : la LSFP se réunit ce jeudi

Après que sa Commission de discipline eut prononcé le deuxième forfait de Génération Foot, la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) se penche sur la question, ce jeudi. Pour l’heure, l’instance faitière du foot pro n’a pas encore programmé les Grenats pour la 5e journée de Ligue 1, rapporte Record.



Le quotidien sportif informe que le président de la LSFP, Djibril Wade, était présent à la conférence de presse initiée par les médiateurs, l’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye et le président de l’ANPS Abdoulaye Thiam. Y avaient pris part les représentants de Diambars FC et de Génération Foot, les deux clubs qui avaient refusé de se plier au nouveau règlement de la FSF sur les stades. Ils ne voulaient pas fermer Djibril Diagne et Fodé Wade, leurs enceintes respectives, au profit du stade Lat Dior de Thiès comme les y invitait la LSFP.



Djibril Wade était plutôt favorable à cette décrispation dans ce différend avec l’acceptation par les deux clubs de recevoir à Lat Dior en attendant de trouver une solution durable.



Un forfait était alors prononcé par la Commission de discipline de la LSFP pour Diambars et Génération Foot. Mais depuis mardi, un autre forfait a été notifié aux Grenats qui en comptent désormais deux. C’est dire que l’épée de Damoclès plane sur le club champion en titre du Sénégal : une relégation en National 1 amateur (D3), explique Record.



D’après le quotidien sportif, les 28 clubs pros vont examiner ce jeudi, la situation qui alimente d’ores et déjà les discussions dans le groupe WhatsApp du Comité exécutif de la FSF où certains dirigeants, surtout de clubs amateurs, souhaitent « une sanction exemplaire » pour « punir l’arrogance » des dirigeants de GF. Affaire à suivre…