Deuxième mandat : après la coalition, le mouvement "Diomaye 2029" voit le jour

Alors que le premier mandat de Bassirou Diomaye Faye est encore en phase de consolidation, une nouvelle plateforme politique vient de voir le jour, après la coalition « Diomaye Président ». Dénommé « Diomaye 2029 », ce mouvement entend d’ores et déjà préparer le terrain pour la réélection du chef de l’État, confirmant ainsi les récentes observations d'Ousmane Sonko sur l'agitation de la classe politique.



Le mouvement « Diomaye 2029 » a été officiellement porté sur les fonts baptismaux avec pour objectif d’assurer la pérennité de la vision du Président de la République au-delà de l'échéance actuelle.



Les initiateurs du projet ont justifié cette démarche précoce par la nécessité de sanctuariser les réformes engagées. Pour le président du mouvement, Moïse Kama, il s'agit de bâtir un socle solide autour de la figure présidentielle pour les batailles politiques futures.



Dans son discours, d'après, "Les Echos", Moïse Kama a dressé un portrait élogieux de l'action de Bassirou Diomaye Faye, insistant sur les valeurs d'unité et de justice. « Le Président de la République a tracé la voie d’un Sénégal où l’unité n’est pas un vain mot mais une réalité vécue. Nous voulons être le creuset où se fondent toutes les énergies positives de la Nation sénégalaise », a-t-il souligné.



Le leader du mouvement ne cache pas ses ambitions. Au-delà du soutien au mandat en cours, l'objectif est explicitement de mobiliser les forces vives pour offrir au chef de l'État un « second bail» à la tête du pays lors de la présidentielle de 2029.



Ce lancement donne raison aux récents propos du Premier ministre Ousmane Sonko, qui soulignait que les manœuvres politiques commençaient déjà à s'intensifier autour du Président. En se positionnant ainsi à trois ans de l'échéance, « Diomaye 2029 » cherche à occuper le terrain face à une opposition en quête de souffle et à une mouvance présidentielle en pleine structuration.



L'enjeu pour ce mouvement sera désormais de transformer ce ralliement de cadres et de politiciens en une adhésion populaire réelle, tout en évitant l'écueil d'une campagne électorale prématurée qui pourrait occulter les urgences du présent.