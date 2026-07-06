Neuf cargaisons de GNL en trois mois : Le projet GTA en pleine accélération après un premier trimestre record

Dans une mise à jour opérationnelle publiée ce 6 juillet 2026, Kosmos Energy a annoncé des avancées pour le projet gazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA) en Mauritanie et au Sénégal, précisant que ce dernier « continue d'afficher de solides performances, avec neuf cargaisons de GNL chargées au deuxième trimestre, soit le haut de la fourchette des prévisions », en plus d'une « cargaison de condensat » également chargée durant cette même période.



Dans son rapport financier publié le 5 mai 2026, « Kosmos Energy » avait annoncé une « production trimestrielle record » pour le premier trimestre 2026, portée par le succès opérationnel du projet gazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA).



La société avait souligné que les installations ont produit au-delà de leur capacité nominale, atteignant une moyenne de « 17 000 barils équivalent pétrole par jour » nets, ce qui a permis de charger « 9,5 cargaisons brutes de GNL » durant cette période, conformément aux objectifs annuels fixés entre « 32 et 36 cargaisons ».



Par ailleurs, le partenariat concentre désormais ses efforts sur l'optimisation des coûts et le développement de la phase 1+, visant à fournir du gaz pour le marché intérieur.

Kosmos Energy avait indiqué que les coûts d'exploitation sont « en voie de diminuer de plus de 50 % d'une année sur l'autre ».



En parallèle, le Sénégal progresse sur ses infrastructures énergétiques, notamment avec la construction d'une « centrale électrique terrestre près de Saint-Louis » qui sera alimentée par le gaz du terminal GTA d'ici le milieu de l'année.

