Sécurité ferroviaire : Les CFS lancent un système automatique sans fil et solaire sur l’axe Dakar-Thiès

La société nationale Chemins de fer du Sénégal (CFS) a franchi un pas décisif dans la modernisation de son réseau en lançant le premier prototype d’un système automatique sans fil de sécurisation de sept passages à niveau sur l’axe ferroviaire Dakar-Thiès. Entièrement alimenté à l’énergie solaire, ce dispositif technologique innovant a été présenté en perspective de la célébration, ce lundi 15 juin, de la Journée mondiale de sensibilisation sur les passages à niveau.







Le premier prototype, équipé d’une barrière automatique, a été installé au passage à niveau de l’École polytechnique de Thiès (EPT). Selon Papa Babacar Youm, directeur des projets aux CFS, ce système autonome fonctionne sans aucun câblage et bénéficie d'une communication à 100 % sans fil via un réseau cellulaire et satellitaire. Après le site de l'EPT, le déploiement se poursuivra sur les passages à niveau de Dangote, de Pout, du Kilomètre 50, ainsi que sur trois autres sites situés dans la ville de Thiès.







Le dispositif repose sur une interconnectivité complète : les installations des passages à niveau communiquent en direct avec les locomotives – dont six sont déjà équipées – et l'ensemble des autres mobiles de la société. Toutes ces données seront centralisées au niveau d'un poste de commande à Thiès. Ce mécanisme permettra aux régulateurs de suivre la localisation des trains et l’état de chaque passage à niveau, une information qui sera directement reportée à bord des trains pour permettre aux conducteurs de connaître la situation de la voie avant chaque franchissement.







Cette innovation technique s'inscrit dans une dynamique globale de prévention. En amont de la visite de terrain, un panel d’experts s’est penché sur le traitement juridique des accidents ferroviaires afin de mieux déterminer les responsabilités, tout en insistant sur l'importance d'une collaboration accrue avec les collectivités territoriales pour réduire l’accidentologie.







Le directeur général des CFS, M. Bâ, a d'ailleurs rappelé l'urgence de cette démarche en soulignant que si le chemin de fer reste un mode de transport hautement sécuritaire, la majorité des accidents se produisent précisément aux interfaces entre les rails, les routes et les quartiers traversés. Initiée par l’Union internationale des chemins de fer (UIC), cette journée mondiale vise à sensibiliser les usagers de la route pour préserver les vies humaines et les biens face au trafic ferroviaire.

