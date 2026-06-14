Conférence des cadres : Léna Sène décline les trois axes stratégiques de la majorité présidentielle

Léna Sène, membre du think tank de la coalition Diomaye Président, a décliné les grandes orientations économiques élaborées par sa structure afin d'accompagner la vision du chef de l'État et de son gouvernement, en marge de la conférence des cadres de la coalition organisée ce dimanche à Dakar.







Dans une allocution axée sur l'efficacité et la transformation structurelle, elle a insisté sur l'impératif de convertir les potentialités naturelles du Sénégal en investissements concrets, durables et créateurs d'emplois. Selon elle, l'attractivité de la destination Sénégal ne se mesure plus exclusivement à l'aune de ses ressources ou de ses indicateurs macroéconomiques, mais réside désormais dans l'aptitude à concevoir des projets innovants et rigoureusement structurés, gages de confiance pour les partenaires financiers.







Pour opérationnaliser cette vision, la responsable a présenté une stratégie claire déclinée en trois axes prioritaires.



Le premier axe repose sur le pilotage par la donnée et l'ingénierie financière. Elle a révélé que plusieurs termes de référence fondés sur des analyses macroéconomiques approfondies ont déjà été finalisés pour canaliser les flux financiers vers des secteurs stratégiques à forte valeur ajoutée.







Le deuxième levier consiste à consolider les synergies de travail entre le think tank et les départements ministériels, en particulier le ministère de l'Économie et des Finances, dans le but d'accélérer l'instruction des dossiers et de lever les lourdeurs administratives qui freinent l'élan des investisseurs.







Le troisième et dernier axe concerne la mobilisation des partenaires internationaux et nationaux. Des réseaux d’investisseurs privés manifestent déjà un intérêt soutenu pour le programme de la coalition et se disent prêts à injecter des capitaux dès que les conditions opérationnelles seront réunies.







Léna Sène a mis à profit cette tribune pour saluer l'expertise et l'engagement des cadres de son équipe qui planchent sur ces dossiers depuis des mois, mentionnant explicitement Saint-Cyr Signate et Djibril Faty. Elle a également exprimé sa gratitude envers Mame Youdy, superviseure générale de la coalition, ainsi qu'envers Me Abdoulaye Tine, ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence, pour leur soutien constant.







En conclusion, elle a exhorté les cadres à s'inscrire dans une dynamique d'action immédiate, rappelant que le Sénégal se trouve à la croisée des chemins et qu'il incombe à sa génération de façonner activement les tendances économiques plutôt que de simplement les observer.

