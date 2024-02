Dialogue : Amadou Ba s'en remet au bon vouloir de Macky

" Je m'en tiens à votre sagesse "s'est t-il adressé au chef de l'Etat.

Le candidat de Benno Bokk Yakkar a fait savoir " qu'il aurait pu se passer de cette épreuve. Parce que j'ai eu le privilège d'être le candidat de Benno et votre premier ministre. Je peux témoigner que vous tenez au respect des institutions. Nous devons dialoguer et en ce qui me y je suis partisan farouche du dialogue", a fait savoir le candidat de Benno Bokk Yakkar.

Sa préoccupation, par contre "c'est le pays". Alors Amadou Ba souhaite que nous allions à l'élection mais en paix"

Sans surprise le candidat Amadou Ba a pris part au dialogue initié par son mentor Macky Sall. Dans sa prise de parole, le premier ministre s'est remis simplement au bon vouloir du Président.