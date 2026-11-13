Dialogue interreligieux : le modèle sénégalais à l’honneur à la Grande Mosquée de Paris

Selon un communiqué publié par le Timbuktu Institute et la Grande Mosquée de Paris, une conférence dédiée au « modèle sénégalais de coexistence et de dialogue interreligieux : facteurs de résilience face aux extrémismes » se tiendra le jeudi 26 novembre 2026 à Paris.



Co-organisée avec l'Ambassade du Sénégal en France, à Monaco et en Andorre, cette rencontre s'inscrit dans un double cadre symbolique : le centenaire de la Grande Mosquée de Paris célébrant ses « 100 ans de lumière » et le dixième anniversaire du Timbuktu Institute.



Face aux menaces d'extrémisme violent qui pèsent notamment sur le Sahel, les organisateurs entendent mettre en lumière « la valorisation des approches endogènes de prévention et de paix », dont l'expérience sénégalaise constitue un pilier de cohésion nationale.



Selon les organisateurs, l'événement débutera par l'ouverture d'une exposition consacrée aux événements marquants du dialogue interreligieux au Sénégal, ainsi qu'à des publications sur l'islam, le soufisme et la spiritualité.



La cérémonie d'ouverture suivra avec les allocutions officielles du Recteur de la Grande Mosquée de Paris et de S.E. l'Ambassadeur du Sénégal en France, avant de laisser place au cœur scientifique de l'après-midi.



Pour donner à cette réflexion « une dimension résolument interreligieuse », l'Abbé Louis-Pasteur Faye interviendra en qualité de discutant.