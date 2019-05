Dialogue national: Les Non-alignés espèrent aboutir à des consensus forts

Le Coordonnateur des non-alignés Dethié Faye dit espérer "aboutir à des consensus forts", à l'issue du dialogue national, étant donné que les parties prenantes sont parvenues à trouver des personnalités indépendantes.



"Pendant trois réunions nous nous sommes rencontrés. Nous avons échangé pour parvenir à trouver des personnalités indépendantes et consensuelles. Cela n'était pas facile. Mais nous sommes parvenus à nous entendre de façon unanime. Nous avons eu à choisir 4 personnalités indépendantes neutres qui ont de l'expérience dans le domaine électoral, du dialogue et de la concertation", a dit M. Faye.



C'est la raison pour laquelle, nous ne pouvons qu'espérer à aboutir à des consensus forts pour avoir un code électoral consensuel qui permet à tous les acteurs de se faire confiance et d'aller vers des élections à l'issue desquelles il n'y aura pas des contestations, ajoute-t-il.



Déthié Faye estime que cela est possible et pense pouvoir l'obtenir. "Parce que la volonté existe au niveau de toutes les entités. Les personnalités choisies ont les compétences. Ils ne prennent pas de décision, ils font des suggestions, de la médiation, pour qu'au terme de nos travaux nous ayons le plus grand nombre d'accords".