Dialogue national : Moundiaye Cissé appelle l’opposition à rejoindre la « table des réformes« 

Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l’ONG 3D, exhorte l’opposition à ne pas boycotter le Dialogue politique national prévu du 28 mai au 4 juin. « Même si elle n’est pas d’accord avec le gouvernement, l’opposition doit venir là où se décident les réformes », a-t-il lancé, en marge d’un atelier stratégique de préparation organisé par la société civile.





Réunis sous la bannière du consortium ONG 3D – COSCE – GRADEC, avec le soutien de l’Union européenne à travers le programme Saxal Jamm, les acteurs de la société civile préparent leur contribution à ce dialogue initié par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Trois (3) axes principaux sont au menu : démocratie et droits de l’homme, processus électoral et réformes institutionnelles.



Moundiaye Cissé dit comprendre les réticences de l’opposition qui pose des conditions de participation. « Elle veut être rassurée sur l’application des conclusions, sur le respect et de sa place qu’elle occupera. Mais une fois rassurée, je suis convaincu que la plupart de ses membres répondront présents au dialogue. »



Il a toutefois mis en garde contre une absence préjudiciable. « Des règles nouvelles seront discutées, des décisions prises. Si l’opposition n’est pas là, cela pourrait impacter directement ses partis. Il sera aussi question de l’organe chargé de gérer les élections. Elle doit faire entendre sa voix. »



La société civile, qui se veut force de médiation, propose d’accompagner les divergences par le dialogue et l’écoute. « Nous allons faire la médiation grâce à nos ambassadeurs. Il ne faut pas dialoguer uniquement en période de crise ou à la veille des élections. Le dialogue doit être permanent », a conclu M. Cissé.