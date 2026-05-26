Dialogue national : Moustapha Niasse et le Général Pathé Seck reçus par Diomaye Faye

Les consultations engagées dans le cadre de la Journée nationale du dialogue se sont poursuivies, ce mardi matin, au Palais de la République. Le Président Diomaye Faye a successivement reçu le Général Pathé Seck, ancien ministre de l'Intérieur, M. Mouhamadou Makhtar Cissé, Inspecteur général d'État et ancien ministre, ainsi que M. Moustapha Niasse, ancien Président de l'Assemblée nationale.



«Les échanges ont prolongé ceux des journées précédentes, en abordant tour à tour la situation économique, les questions sécuritaires dans leurs dimensions contemporaines, et la consolidation des acquis démocratiques du Sénégal. Sur chacun de ces registres, les trois personnalités ont livré leurs analyses au Chef de l'État, qui les a entendues avec la disponibilité et la rigueur qu'exige sa charge», précise une note de la Présidence.



Pour rappel, le Président Diomaye Faye avait déjà reçu un groupe de six anciens Premiers ministres dont Cheikh Hadjibou Soumaré, Abdoul Mbaye, Aminata Touré et Amadou Ba.



Les consultations de ce mardi ont eu lieu dans un contexte où la prise de parole de Diomaye est attendu, après que le Premier ministre Ousmane Sonko, limogé 72 heures plus tôt sous fond de désaccord politique, a été plébiscité à la tête de l''Assemblée nationale (132 voix "pour", sur 133 votants), avec 99,25% des suffrages exprimés.