Chambre criminelle de Dakar : Ndella Madior Diouf condamnée à deux ans ferme dans l’affaire SOS Keur Yeurmandé

La Chambre criminelle de Dakar a condamné Ndella Madior Diouf à deux ans d’emprisonnement ferme ainsi qu’à une amende de 500 000 FCFA pour “usurpation de fonctions et homicide involontaire”.
En revanche, elle a été relaxée pour toutes les autres infractions reprochées. Grâce à cette relaxe partielle et à la détention préventive déjà effectuée, elle retrouve immédiatement la liberté.
Le tribunal a également prononcé l’acquittement pur et simple d’El Hadji Sène, Djiby Sow et Koumakh Diaham pour l’ensemble des accusations portées contre eux.
Dans le même dossier, les nourrices Awa Mbaye, Fanta Cissokho et plusieurs autres coprévenues ont été condamnées à une peine de trois mois de prison avec sursis pour le délit de non-assistance à personne en danger. Quant à l’assistant Cheikh Tidiane Ndiaye, il a écopé d’une peine de trois mois de prison ferme.
En revanche, elle a été relaxée pour toutes les autres infractions reprochées. Grâce à cette relaxe partielle et à la détention préventive déjà effectuée, elle retrouve immédiatement la liberté.
Le tribunal a également prononcé l’acquittement pur et simple d’El Hadji Sène, Djiby Sow et Koumakh Diaham pour l’ensemble des accusations portées contre eux.
Dans le même dossier, les nourrices Awa Mbaye, Fanta Cissokho et plusieurs autres coprévenues ont été condamnées à une peine de trois mois de prison avec sursis pour le délit de non-assistance à personne en danger. Quant à l’assistant Cheikh Tidiane Ndiaye, il a écopé d’une peine de trois mois de prison ferme.
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