Dialogue national : Pastef appelle à un débat démocratique loin de tout "marchandage politique"

Sur la situation nationale, le parti de Ousmane Sonko souligne qu’après les victoires historiques à l'élection présidentielle du 24 mars et aux législatives du 17 novembre 2024, le nouveau pouvoir porté par PASTEF a engagé une « gestion fondée sur la transparence, la vérité et une volonté affirmée de rupture pour amorcer la transformation systémique du Sénégal. Cette démarche salvatrice a mis à nu l'ampleur démesurée de la crise économique, financière et sociale léguée par le régime défunt de Macky Sall ».



Selon Pastef, le « passif de cette gestion chaotique se traduit par un encours de la dette atteignant 18 558,91 milliards FCFA (99,67 % du PIB en décembre 2023) selon le rapport de la Cour des Comptes du 12 février 2025, mettant à nu la falsification systématique des données budgétaires et comptables par le régime de Macky Sall. Les audits ont également révélé des détournements de deniers publics à l'échelle industrielle, un accaparement boulimique des biens publics et un bradage éhonté des richesses nationales ».



C'est pourquoi, poursuit-il, la « politique de reddition des comptes est une réponse opportune et salutaire à l'exigence populaire, éthique et juridique de justice économique et sociale en vue de recouvrer notre patrimoine détourné et de punir sévèrement par les voies judiciaires les auteurs des crimes financiers ».



Concernant l’adoption de l'Agenda national de Transformation, nouveau référentiel des politiques économiques et sociales, le Pastef dira que 120 milliards FCFA ont été dégagés pour la «campagne agricole 2024 (+20%); hausse du prix d'achat de l'arachide à 305 FCFA/kg (+25 FCFA); distribution transparente des intrants agricoles, lancement des coopératives agricoles communales; baisse des prix de certaines denrées de première nécessité ».



Le parti de Ousmane Sonko met également en lumière la fourniture d'électricité stabilisée et accélération de l'électrification rurale, la renégociation des contrats de pêche, la dissolution des institutions budgétivores (CESE, HCCT) et recrutement spécial de 2000 enseignants, le règlement des arriérés de bourses des étudiants, la commémoration des 80 ans du massacre des tirailleurs sénégalais, la réparation du retrait des bases militaires étrangères du Sénégal et le lancement du New Deal Technologique, des Autoroutes de l'eau, et des Coopératives Productives Solidaires etc.



Abordant le Dialogue national sur le système politique lancé par le Président de la République, le Pastef souligne qu’il est à saluer. D’après les Patriotes, le dialogue doit être compris par les acteurs comme une « opportunité de renforcement de notre démocratie sans aucune visée électoraliste ou marchandage politique ».