Dialogue national : démarrage des travaux des neuf (9) commissions

Les choses s'accélèrent à vive allure. Comme annoncé par le président Macky Sall lors du lancement officiel du dialogue national, souhaitant que les travaux soient dans les délais du mois de juin. En effet, son représentant, Moustapha Niasse a déclaré « que dès le lendemain du lancement du dialogue, le mercredi 31 mai 2023, des mesures pratiques relatives à son déroulement ont été prises », renseigne-t-il dans un communiqué.



C’est ainsi que, « neufs (9) commissions du dialogue » ont été constituées, le choix des présidents fait, avec la reconduction de ceux qui occupaient déjà cette position. Le général Mamadou Niang, décédé, a été remplacé par le professeur Babacar Kanté, premier vice-président, a-t-on appris. Les rapporteurs de chacune des neufs commissions ont été désignés.



Par ailleurs, les parties prenantes au dialogue ont été invitées à envoyer à la coordination du dialogue national, leurs idées et propositions, en ce qui concerne, les termes de références (TDR). Il faut préciser que les neufs commissions sont composées de personnalités, hommes et femmes, selon des quotas consensuels, par les parties prenantes au dialogue.



Un calendrier précis a été élaboré et remis au neufs commissions au dialogue national pour l’effectivité de leurs travaux, dans les délais impartis, lundi 5 juin.