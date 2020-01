Dialogue national: vers une plainte contre Déthié Faye pour « usurpation de fonction »

Déthié Faye, Amsatou Sow Sidibé et trois autres personnes ne portent plus la voix des non-alignés au sein du Dialogue national. Les membres « authentiques » à savoir Mame Birame Mbengue et Massamba Sèye soutiennent qu’ils ne sont plus les plénipotentiaires désignés.



« Je rappelle qu’il (Déthié Faye) n’a été ni élu, ni désigné, ni nommé encore mandaté. Depuis lors, il a pris le pôle en otage avec l’aide de complices, ils constituent une oligarchie que nous combattons farouchement », a dit le président du Parti rénovateur progressiste, Mame Birame Mbengue.



A l’en croire, le dialogue national sera forcément impacté puisqu’il ne sait pas par quel moyen les 5 représentants des non-alignés ont été choisis, ni les critères de sélection. Mais ils récusent ces représentants du pôle et il n’est pas exclu de déposer une plainte auprès du Procureur contre Déthié Faye pour « usurpation de fonction, abus de confiance et faux et usage de faux ».



Dans cette même logique, Mouhamad Samba Sèye remet totalement en cause les 5 représentants dont le Pr Amsatou Sow Sidibé. Et pour cause, indique le président du Parti pour l’Emergence et le Développement, la base du choix est illégale, car ils n’ont été pas désignés par le comité du pôle des non-alignés.