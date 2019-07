Dialogue politique: le décret de Macky Sall ne répond pas aux questionnements de certains participants

Le président sénégalais, Macky Sall a pris un décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de pilotage du dialogue politique, à la demande de certains partisans dont le coordonnateur des Non-alignés Déthié Faye. Mais, ce document risque créer davantage confusion, car ne répondant pas aux questionnements de participants.



Dans ce document, il est indiqué que le comité qui sera chargé de conduire une méthode consultative et participative du dialogue national en vue de formuler des propositions consensuelles et toutes les autres propositions retenues sur les questions soumises à son examen comme suit : Cinq (5) représentants des pouvoirs publics, sept (7) représentants de la majorité, sept (7) autres de l’opposition, Cinq (5) des non-alignés, trois (5) représentants du secteur informel et trois (3) autres des consommateurs.



Selon le coordonnateur des non-alignés, Déthié Faye, qui a pris connaissance du décret, cette répartition est contraire au engagement du président Macky Sall. « Nous avons été surpris de voir que l’engagement du président concernant la représentation des entités politiques a été remise en cause.



Lors du lancement du dialogue national par le chef de l’Etat le 28 mai dernier, il a été convenu que chaque entité sera représentée par 5 mandataires ou plénipotentiaires. Le décret a fait apparaitre une disproportion et un déséquilibre dans l’attribution du nombre, a constaté M. Faye.



Pour lui, il faudrait que les corrections soient faites pour que l’engagement du président ne soit pas remis en cause, étant donné que la confiance à s’installer.