Diamaguène : arrestation d’un individu pour tentative de vente de viande impropre à la consommation

Le poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao a procédé à l’arrestation d’un individu domicilié à Jaxaay, pour tentative de vente de viande impropre à la consommation et mise en danger de la vie d’autrui.





Selon la Police nationale, le suspect, accompagné d’un complice actuellement en fuite, s’est présenté très tôt le matin (aux environs de 7 heures) au foirail de Diamaguène à bord d’une moto de type Jakarta, transportant une chèvre morte, non égorgée, qu’ils tentaient de vendre, rapporte la Police nationale.



Alerté par un témoin anonyme, le service de police s’est rapidement rendu sur les lieux. Cette intervention a permis l’interpellation du suspect, qui se trouvait toujours à bord de la moto avec la chèvre morte. Son complice, quant à lui, a pris la fuite à la vue des agents.



Lors de son interrogatoire, le mis en cause a déclaré que la chèvre avait été ramassée tôt le matin à Yeumbeul par son complice, qui lui aurait ensuite demandé de la transporter au foirail en vue de sa mise en vente.



La Police nationale précise que le suspect a été immédiatement conduit au poste de police, placé en garde à vue, et qu’une enquête est en cours.