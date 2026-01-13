Diamaguène : deux (02) présumées animatrices d’un réseau de proxénétisme et leur client arrêtés

A Diamaguène, dans la banlieue dakaroise, la Police de Sicap Mbao a démantelé «un réseau de prostitution, d’incitation à la débauche et de proxénétisme» et arrêté deux (02) de ses présumées animatrices âgées de 24 et 21 ans. Selon le quotidien Libération, un supposé client de 19 ans a aussi été interpellé.
Ces interpellations sont consécutives à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’activités de prostitution menées par une jeune fille et ses camarades dans une chambre en location.
L’opération policière a permis de prendre en flagrant délit les filles «presque nues», qui ont reconnu leur activité clandestine, en présence d’un présumé client «en culotte», selon le quotidien.
Pour les nécessités de l’enquête, des paquets de préservatifs, de la crème de karité «sex love», un paquet de cigarettes et quatre briquets ont été saisis.
