Diamaguène : un trafiquant d’ecstasy arrêté avec 42 comprimés, tente de corrompre les policiers avec la somme de ….

Un trafiquant de drogue a été arrêté après avoir été dénoncé et piégé par son propre complice, lors d’une opération menée par les éléments du commissariat de Diamaguène.



Tout a commencé avec l’arrestation de M. Diop, un individu suspecté de vols de téléphones portables dans la banlieue de Dakar, raconte L’Observateur. Les enquêteurs ont découvert qu’il revendait les appareils volés à Ch. Touré, un dealer spécialisé dans le trafic de l’ecstasy.



Pour coincer le trafiquant, les policiers ont convaincu le sieur Diop d’organiser une transaction avec Ch. Touré. Lors de l’échange, les forces de l’ordre, en embuscade, ont surpris le dealer en possession de 42 comprimés d’ecstasy.



Acculé, ce dernier a tenté « de corrompre les policiers en leur proposant 300 000 F CFA, dont 200 000 F CFA en liquide immédiatement et le reste via un transfert », indique le journal. Une offre immédiatement rejetée par les agents, qui l'ont arrêté.



Déférés au parquet, les deux mis en cause sont poursuivis pour « vols multiples, détention, trafic de drogue et recel. » Les téléphones volés, l’argent et la drogue ont été saisis et placés sous scellés.