Diamagueune Sicap Mbao :le chauffeur du car "Diaga Ndiaye" qui transportait Yacine Sané, placée en garde à vue

« Il ressort des premières informations que la dame a été victime d’un vol à l’arraché dans un car de transport en commun communément appelé ‘’Diaga NDIAYE’’. Déterminée à reprendre son sac des mains de l’individu sorti du même véhicule, elle aurait chuté », peut-on lire dans la note.

On en sait un plus sur la mort tragique de la jeune Yacine Sané, survenue ce mercredi vers les coups de 6h 30 à Diamagueune Sicap Mbao, une commune du département de Pikine. Dans un communique parvenu à PressAfrik, le Bureau des relations publiques de la police nationale revient sur les véritables faits.La même source d’ajouter : « Secourue par les Sapeurs-Pompiers, elle succombera à ses blessures en cours de route. Le corps a été acheminé à l’Hôpital Aristide Le Dantec aux fins d’autopsie ».La police annonce dans la même foulée que : « Le chauffeur dudit véhicule a été interpellé et gardé à vue pour nécessité d’enquête ». Une enquête a été ouverte.Avant de rappeler que : « Ce mercredi 23 octobre 2019, aux environs de 06 heures 30 minutes, le Chef de service du Poste de Police de Diamaguene Sicap Mbao a été informé d’un accident corporel devenu mortel impliquant la nommée Yacine SANE, âgée de 31 ans de Seydou et de Germaine DIOP, ménagère, domiciliée à Diamaguene Taif ».